Ветреный. Сезон 2. Серия 34
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Сериалы
Ветреный
2-й сезон
34-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 34 смотреть онлайн

О сериале

Рейян верит Хазару и обвиняет мужа в попытке убить ее отца. В больнице начинается потасовка, но Фырат вовремя успевает увести Мирана. Зехра убеждает мужа в том, что его поступок принесет только пользу их дочери. Между тем Насух обещает отомстить Асланбеям, однако не все родственники согласны с его желанием продолжать войну. Рейян спрашивает отца, кто дал ему украденное письмо, но тот не хочет подставлять Исму.

Найдет ли девушка доказательство невиновности Хазара, узнаем в 34 серии 2 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн на русском языке его можно только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»