Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 34 смотреть онлайн
О сериале
Рейян верит Хазару и обвиняет мужа в попытке убить ее отца. В больнице начинается потасовка, но Фырат вовремя успевает увести Мирана. Зехра убеждает мужа в том, что его поступок принесет только пользу их дочери. Между тем Насух обещает отомстить Асланбеям, однако не все родственники согласны с его желанием продолжать войну. Рейян спрашивает отца, кто дал ему украденное письмо, но тот не хочет подставлять Исму.
Найдет ли девушка доказательство невиновности Хазара, узнаем в 34 серии 2 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн на русском языке его можно только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар