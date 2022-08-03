Рейян верит Хазару и обвиняет мужа в попытке убить ее отца. В больнице начинается потасовка, но Фырат вовремя успевает увести Мирана. Зехра убеждает мужа в том, что его поступок принесет только пользу их дочери. Между тем Насух обещает отомстить Асланбеям, однако не все родственники согласны с его желанием продолжать войну. Рейян спрашивает отца, кто дал ему украденное письмо, но тот не хочет подставлять Исму.



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