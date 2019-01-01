Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 2. Серия 3
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Рейян обвиняют в том, что из-за нее Асланбеи убьют Азата. Девушка не желает такой участи двоюродному брату и ищет решение конфликта. Генюль подписывает документ для расторжения брака и отдает его Азизе. В это время Миран просит Фырата вернуть Шадоглу особняк и собирается к Насуху, чтобы извиниться за возникший конфликт. Но молодой человек не успевает добраться до фермы.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»