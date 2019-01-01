Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Рейян обвиняют в том, что из-за нее Асланбеи убьют Азата. Девушка не желает такой участи двоюродному брату и ищет решение конфликта. Генюль подписывает документ для расторжения брака и отдает его Азизе. В это время Миран просит Фырата вернуть Шадоглу особняк и собирается к Насуху, чтобы извиниться за возникший конфликт. Но молодой человек не успевает добраться до фермы.
Почему Миран не смог приехать к Насуху, узнаем в 3 эпизоде 2 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» и не пропустить ни одной серии турецкой мелодрамы!
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар