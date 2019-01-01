Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Рейян обвиняют в том, что из-за нее Асланбеи убьют Азата. Девушка не желает такой участи двоюродному брату и ищет решение конфликта. Генюль подписывает документ для расторжения брака и отдает его Азизе. В это время Миран просит Фырата вернуть Шадоглу особняк и собирается к Насуху, чтобы извиниться за возникший конфликт. Но молодой человек не успевает добраться до фермы.



Почему Миран не смог приехать к Насуху, узнаем в 3 эпизоде 2 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» и не пропустить ни одной серии турецкой мелодрамы!



Сериал Ветреный 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.