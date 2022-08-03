Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 29 смотреть онлайн

Семья Шадоглу случайно узнает о беременности Зехры, и это становится единственной хорошей новостью за день. Азату сообщают о плане женить его на Элиф и просят подумать над предложением. В особняке Шадоглу не могут успокоить маленькую Гюль, и Рейян вынуждена покинуть семью, чтобы побыть с сестрой. Тем временем кто-то находит забытые вещи Хазара на скамье возле больницы.



