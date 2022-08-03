Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 29 смотреть онлайн
О сериале
Семья Шадоглу случайно узнает о беременности Зехры, и это становится единственной хорошей новостью за день. Азату сообщают о плане женить его на Элиф и просят подумать над предложением. В особняке Шадоглу не могут успокоить маленькую Гюль, и Рейян вынуждена покинуть семью, чтобы побыть с сестрой. Тем временем кто-то находит забытые вещи Хазара на скамье возле больницы.
Выживет ли Хазар после падения с лестницы, узнаем в 29 эпизоде 2 сезона. Включайте мелодраму «Ветреный» — сериал смотреть на русском языке можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар