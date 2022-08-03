Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 27 смотреть онлайн
О сериале
Насух обещает отомстить за сына и обвиняет Рейян в случившемся. Миран пытается доказать, что непричастен к падению Хазара с лестницы, но ему мало кто верит. В особняке Асланбеев замечают странное поведение Элиф и думают, что в ней заговорили травмы из прошлого. Тем временем в больнице ищут редкую группу крови для спасения Хазара.
Смогут ли врачи спасти Шадоглу, узнаем в 27 серии 2 сезона драмеди о любви. Оставайтесь с нами и включайте турецкий сериал «Ветреный» — в хорошем качестве онлайн он доступен только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар