Ветреный. Сезон 2. Серия 27
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
27-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 27 смотреть онлайн

О сериале

Насух обещает отомстить за сына и обвиняет Рейян в случившемся. Миран пытается доказать, что непричастен к падению Хазара с лестницы, но ему мало кто верит. В особняке Асланбеев замечают странное поведение Элиф и думают, что в ней заговорили травмы из прошлого. Тем временем в больнице ищут редкую группу крови для спасения Хазара.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»