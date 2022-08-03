Насух обещает отомстить за сына и обвиняет Рейян в случившемся. Миран пытается доказать, что непричастен к падению Хазара с лестницы, но ему мало кто верит. В особняке Асланбеев замечают странное поведение Элиф и думают, что в ней заговорили травмы из прошлого. Тем временем в больнице ищут редкую группу крови для спасения Хазара.



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