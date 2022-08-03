Ветреный. Сезон 2. Серия 26
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
26-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 26 смотреть онлайн

О сериале

Рейян просит мужа не сбегать от нее во время семейных ссор. Миран узнает об отъезде бабушки и хочет забрать ее из Карса. Хазар собирается в особняк Асланбеев, чтобы рассказать молодым людям правду о прошлом родителей Мирана, но его рассекречивают жители дома. Азизе сообщают о случившейся трагедии в Мидьяте — и женщина понимает, что месть больше не идет по ее плану.

Что случилось во время отсутствия Азизе, расскажет 26 эпизод 2 сезона мелодрамы. Оставайтесь на Wink и включайте турецкий сериал «Ветреный» — все серии можно смотреть без рекламы только на нашем онлайн-сервисе!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»