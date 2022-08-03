Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 26 смотреть онлайн
О сериале
Рейян просит мужа не сбегать от нее во время семейных ссор. Миран узнает об отъезде бабушки и хочет забрать ее из Карса. Хазар собирается в особняк Асланбеев, чтобы рассказать молодым людям правду о прошлом родителей Мирана, но его рассекречивают жители дома. Азизе сообщают о случившейся трагедии в Мидьяте — и женщина понимает, что месть больше не идет по ее плану.
Что случилось во время отсутствия Азизе, расскажет 26 эпизод 2 сезона мелодрамы. Оставайтесь на Wink и включайте турецкий сериал «Ветреный» — все серии можно смотреть без рекламы только на нашем онлайн-сервисе!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар