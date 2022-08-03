Рейян просит мужа не сбегать от нее во время семейных ссор. Миран узнает об отъезде бабушки и хочет забрать ее из Карса. Хазар собирается в особняк Асланбеев, чтобы рассказать молодым людям правду о прошлом родителей Мирана, но его рассекречивают жители дома. Азизе сообщают о случившейся трагедии в Мидьяте — и женщина понимает, что месть больше не идет по ее плану.



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