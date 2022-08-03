Ветреный. Сезон 2. Серия 24
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
24-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн

О сериале

Азизе собирается вернуться в Карс и сообщает об этом сестре, однако женщина не намерена отказываться от мести. Исма перебирает старые вещи и находит потрепанные письма, принадлежавшие другому человеку. Фырат обвиняет Мирана в том, что он отдалился от семьи после свадьбы. Между тем наемный человек Хазара находит сбежавшего на велосипеде свидетеля похищения Рейян.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»