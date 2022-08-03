Азизе собирается вернуться в Карс и сообщает об этом сестре, однако женщина не намерена отказываться от мести. Исма перебирает старые вещи и находит потрепанные письма, принадлежавшие другому человеку. Фырат обвиняет Мирана в том, что он отдалился от семьи после свадьбы. Между тем наемный человек Хазара находит сбежавшего на велосипеде свидетеля похищения Рейян.



Если не терпится узнать, что будет дальше, оформляйте подписку на Wink и включайте 24 серию мелодрамы «Ветреный» — 2 сезон сериала доступен без рекламы только на нашем онлайн-сервисе!

