Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Азат узнает о клевете Генюль и кричит на девушку в центре Мидьята. После приезда Мирана начинается драка, свидетелями которой становятся все жители. Репутация враждующих семей висит на волоске, и теперь Азизе и Насуху нужно придумать, как сгладить углы. Между тем Миран продолжает добиваться расположения Рейян и подстраивает с ней встречу. Но тайное свидание молодых случайно видит Джихан.



