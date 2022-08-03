Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Ветреный. Сезон 2. Серия 2
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама16+

Азат узнает о клевете Генюль и кричит на девушку в центре Мидьята. После приезда Мирана начинается драка, свидетелями которой становятся все жители. Репутация враждующих семей висит на волоске, и теперь Азизе и Насуху нужно придумать, как сгладить углы. Между тем Миран продолжает добиваться расположения Рейян и подстраивает с ней встречу. Но тайное свидание молодых случайно видит Джихан.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

