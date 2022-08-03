Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

Миран соглашается сотрудничать с Хазаром, чтобы найти похитителя жены, но у молодого Асланбея есть и другая цель — он хочет держать врага при себе. Азизе отчитывает Фырата за званный обед на площади и просит больше не действовать за ее спиной. Рейян встречается с отцом и показывает ему кольцо матери Мирана. Ярен узнает о плане родителей женить Азата на Элиф.



