Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн
О сериале
Миран соглашается сотрудничать с Хазаром, чтобы найти похитителя жены, но у молодого Асланбея есть и другая цель — он хочет держать врага при себе. Азизе отчитывает Фырата за званный обед на площади и просит больше не действовать за ее спиной. Рейян встречается с отцом и показывает ему кольцо матери Мирана. Ярен узнает о плане родителей женить Азата на Элиф.
Как поступит Ярен, узнав о предстоящем браке своего брата, узнаем в 19 серии 2 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал на русском языке доступен на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар