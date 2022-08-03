Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
Миран выходит из дома на улицу и слышит выстрел. Между тем Рейян, вернувшись домой, рассказывает, что похитители ничего с ней не сделали. Девушка просит мужа отвезти ее к родителям на встречу, и тот соглашается. Хазар и Зехра пытаются забрать дочку домой, но та убеждает их в своей любви к Асланбею. Миран собирается найти настоящего заказчика похищения своей жены.
Узнает ли молодой человек имя преступника, узнаем уже в 13 серии 2 сезона. Оставайтесь на нашем онлайн-сервисе Wink и включайте мелодраму «Ветреный» — турецкий сериал смотреть онлайн можно уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар