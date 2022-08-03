Ветреный. Сезон 2. Серия 13
Wink
Сериалы
Ветреный
2-й сезон
13-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

Миран выходит из дома на улицу и слышит выстрел. Между тем Рейян, вернувшись домой, рассказывает, что похитители ничего с ней не сделали. Девушка просит мужа отвезти ее к родителям на встречу, и тот соглашается. Хазар и Зехра пытаются забрать дочку домой, но та убеждает их в своей любви к Асланбею. Миран собирается найти настоящего заказчика похищения своей жены.

Узнает ли молодой человек имя преступника, узнаем уже в 13 серии 2 сезона. Оставайтесь на нашем онлайн-сервисе Wink и включайте мелодраму «Ветреный» — турецкий сериал смотреть онлайн можно уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»