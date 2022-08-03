Миран выходит из дома на улицу и слышит выстрел. Между тем Рейян, вернувшись домой, рассказывает, что похитители ничего с ней не сделали. Девушка просит мужа отвезти ее к родителям на встречу, и тот соглашается. Хазар и Зехра пытаются забрать дочку домой, но та убеждает их в своей любви к Асланбею. Миран собирается найти настоящего заказчика похищения своей жены.



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