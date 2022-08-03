Ветреный. Сезон 1. Серия 44
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
44-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн

О сериале

Азизе приезжает в особняк семьи Шадоглу и сообщает решение суда по делу о долгах компании. После разговора с бабушкой Генюль собирается расторгнуть брак, однако ее намерение совсем не устраивает Султан. Тем временем Миран провозит Рейян на место сгоревшей хижины и предлагает начать отношения с нуля, но девушка понимает, что ее возлюбленный не сможет отказаться от мести.

Чем кончится первая глава турецкой сказки о любви и мести, узнаем в 44 серии 1 сезона. Оформляйте подписку на Wink и смотрите сериал «Ветреный» без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»