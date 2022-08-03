Азизе приезжает в особняк семьи Шадоглу и сообщает решение суда по делу о долгах компании. После разговора с бабушкой Генюль собирается расторгнуть брак, однако ее намерение совсем не устраивает Султан. Тем временем Миран провозит Рейян на место сгоревшей хижины и предлагает начать отношения с нуля, но девушка понимает, что ее возлюбленный не сможет отказаться от мести.



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