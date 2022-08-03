Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн
О сериале
Азизе приезжает в особняк семьи Шадоглу и сообщает решение суда по делу о долгах компании. После разговора с бабушкой Генюль собирается расторгнуть брак, однако ее намерение совсем не устраивает Султан. Тем временем Миран провозит Рейян на место сгоревшей хижины и предлагает начать отношения с нуля, но девушка понимает, что ее возлюбленный не сможет отказаться от мести.
Чем кончится первая глава турецкой сказки о любви и мести, узнаем в 44 серии 1 сезона. Оформляйте подписку на Wink и смотрите сериал «Ветреный» без рекламы!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар