В отношениях Мирана и Фырата намечается разлад — друг выдал местонахождение влюбленных ради спасения Генюль. Родители Азата переживают за сына и решают начать собственную игру против Азизе. Асланбей в ярости приходит к Насуху и просит оставить Рейян в покое, иначе он расскажет Хазару о плане убить девушку в ночь хны. Азизе назначает встречу сестре, с которой не общалась уже много лет.



Удастся ли Азизе завершить месть, узнаем в новом эпизоде мелодрамы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 43 серия 1 сезона ждет вас на нашем сервисе уже сейчас!

