Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн
О сериале
В отношениях Мирана и Фырата намечается разлад — друг выдал местонахождение влюбленных ради спасения Генюль. Родители Азата переживают за сына и решают начать собственную игру против Азизе. Асланбей в ярости приходит к Насуху и просит оставить Рейян в покое, иначе он расскажет Хазару о плане убить девушку в ночь хны. Азизе назначает встречу сестре, с которой не общалась уже много лет.
Удастся ли Азизе завершить месть, узнаем в новом эпизоде мелодрамы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 43 серия 1 сезона ждет вас на нашем сервисе уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар