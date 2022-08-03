Ветреный. Сезон 1. Серия 43
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
43-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

О сериале

В отношениях Мирана и Фырата намечается разлад — друг выдал местонахождение влюбленных ради спасения Генюль. Родители Азата переживают за сына и решают начать собственную игру против Азизе. Асланбей в ярости приходит к Насуху и просит оставить Рейян в покое, иначе он расскажет Хазару о плане убить девушку в ночь хны. Азизе назначает встречу сестре, с которой не общалась уже много лет.

Удастся ли Азизе завершить месть, узнаем в новом эпизоде мелодрамы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 43 серия 1 сезона ждет вас на нашем сервисе уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»