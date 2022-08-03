Азат хочет отпустить Генюль, но девушка переживает за молодого человека — ему могут отомстить за похищение. Тем временем Хазар и Азизе выезжают в Шанлыурфу, чтобы забрать своих детей. Теперь Рейян должна объясниться с Мираном и расставить все точки над «и» с Азатом.



С кем останется красавица Рейян, узнаем уже в 42 эпизоде. Не пропустите продолжение любимой мелодрамы — смотреть турецкий сериал «Ветреный» можно на Wink уже сейчас!

