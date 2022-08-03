Ветреный. Сезон 1. Серия 42
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
42-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

О сериале

Азат хочет отпустить Генюль, но девушка переживает за молодого человека — ему могут отомстить за похищение. Тем временем Хазар и Азизе выезжают в Шанлыурфу, чтобы забрать своих детей. Теперь Рейян должна объясниться с Мираном и расставить все точки над «и» с Азатом.

С кем останется красавица Рейян, узнаем уже в 42 эпизоде. Не пропустите продолжение любимой мелодрамы — смотреть турецкий сериал «Ветреный» можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»