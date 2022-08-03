Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн
О сериале
В доме Шадоглу подготовка к празднику. Хазар до сих пор сомневается в необходимости брака Рейян и Азата, но после разговора с племянником меняет свое мнение. Между тем Насух сообщает Джихану, что свадьбы точно не будет. В ночь хны маленькая Гюль убеждает Рейян прогуляться с ней за воздушными шариками, но приводит старшую сестру совсем не в магазин.
Сможет ли Рейян выйти замуж за Азата, узнаем в 37 эпизоде турецкой мелодрамы. Смотреть сериал «Ветреный» можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар