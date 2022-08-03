Ветреный. Сезон 1. Серия 37
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
37-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

О сериале

В доме Шадоглу подготовка к празднику. Хазар до сих пор сомневается в необходимости брака Рейян и Азата, но после разговора с племянником меняет свое мнение. Между тем Насух сообщает Джихану, что свадьбы точно не будет. В ночь хны маленькая Гюль убеждает Рейян прогуляться с ней за воздушными шариками, но приводит старшую сестру совсем не в магазин.

Сможет ли Рейян выйти замуж за Азата, узнаем в 37 эпизоде турецкой мелодрамы. Смотреть сериал «Ветреный» можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»