В доме Шадоглу подготовка к празднику. Хазар до сих пор сомневается в необходимости брака Рейян и Азата, но после разговора с племянником меняет свое мнение. Между тем Насух сообщает Джихану, что свадьбы точно не будет. В ночь хны маленькая Гюль убеждает Рейян прогуляться с ней за воздушными шариками, но приводит старшую сестру совсем не в магазин.



Сможет ли Рейян выйти замуж за Азата, узнаем в 37 эпизоде турецкой мелодрамы. Смотреть сериал «Ветреный» можно на Wink уже сейчас!

