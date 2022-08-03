Ярен решает рассказать Генюль о помолвке Азата и Рейян. Главное условие — чтобы о дате свадьбы не узнал Миран. Рейян готовится к празднику, но Асланбей продолжает напоминать девушке о ее чувствах, однако наследница Шадоглу приводит молодому человеку главный аргумент против их отношений. Тем временем Насух договаривается с наемной убийцей.



Удастся ли Мирану переубедить Рейян, узнаем в новом эпизоде многосерийной мелодрамы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 36 серия 1 сезона ждет вас на нашем сервисе уже сейчас!

