Ветреный. Сезон 1. Серия 36
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
36-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн

О сериале

Ярен решает рассказать Генюль о помолвке Азата и Рейян. Главное условие — чтобы о дате свадьбы не узнал Миран. Рейян готовится к празднику, но Асланбей продолжает напоминать девушке о ее чувствах, однако наследница Шадоглу приводит молодому человеку главный аргумент против их отношений. Тем временем Насух договаривается с наемной убийцей.

Удастся ли Мирану переубедить Рейян, узнаем в новом эпизоде многосерийной мелодрамы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 36 серия 1 сезона ждет вас на нашем сервисе уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»