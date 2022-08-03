Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн
О сериале
Ярен решает рассказать Генюль о помолвке Азата и Рейян. Главное условие — чтобы о дате свадьбы не узнал Миран. Рейян готовится к празднику, но Асланбей продолжает напоминать девушке о ее чувствах, однако наследница Шадоглу приводит молодому человеку главный аргумент против их отношений. Тем временем Насух договаривается с наемной убийцей.
Удастся ли Мирану переубедить Рейян, узнаем в новом эпизоде многосерийной мелодрамы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 36 серия 1 сезона ждет вас на нашем сервисе уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар