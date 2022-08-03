Ветреный. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
3-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Рейян не знает, как поступить с помолвкой: брак с Мираном разобьет сердце ее двоюродной сестре Ярен. К тому же девушка считает молодого человека ветреным, ведь он играет с чувствами других людей. Родственники Мирана знакомятся с Шадоглу, чтобы обсудить подготовку к свадьбе, но после разговора с сестрой жениха Рейян еще больше сомневается в своих чувствах. Миран, намереваясь растопить сердце девушки, похищает ее до восхода солнца.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»