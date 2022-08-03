Рейян не знает, как поступить с помолвкой: брак с Мираном разобьет сердце ее двоюродной сестре Ярен. К тому же девушка считает молодого человека ветреным, ведь он играет с чувствами других людей. Родственники Мирана знакомятся с Шадоглу, чтобы обсудить подготовку к свадьбе, но после разговора с сестрой жениха Рейян еще больше сомневается в своих чувствах. Миран, намереваясь растопить сердце девушки, похищает ее до восхода солнца.



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