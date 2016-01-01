Ветеринары. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Ветеринары
1-й сезон
2-я серия

Ветеринары (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.82016, Ветеринары. Сезон 1. Серия 2
Документальный12+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Документальный цикл демонстрирует будничную жизнь ветбольницы, показывая всевозможную живность исцеляемую докторами, профессионально владеющими профессией.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг