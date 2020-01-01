3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

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Ветер может создавать и разрушать, может помогать, а может и уничтожать. Беспрерывно на Земле дуют ветры. На этом уроке мы узнаем, почему дует ветер, как определить силу ветра, его направление при помощи флюгера и анемометра. Какова роль ветра в жизни и хозяйственной деятельности человека, какие виды ветров существуют.



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