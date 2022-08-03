Безоблачная жизнь 20-летней Дины рушится в одночасье: умирает ее дедушка, она становится жертвой квартирных аферистов, ее предает любимый человек, и, вдобавок, она узнает, что беременна. Ситуация осложняется еще и тем, что пообещав родить ребенка для другой женщины, Дина вдруг меняет решение...

