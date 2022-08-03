WinkДетямВеселая рок-группа1-й сезон4-я серия
Веселая рок-группа (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
5.42012, Big Bugs Band
Эта серия пока недоступна
О сериале
Группа жуков дает музыкальное представление для своих друзей животных в лесу. Каждый жук играет на разном инструменте. Они импровизируют, танцуют и подпевают, и тем самым знакомят зрителей с различными музыкальными стилями, включая самбу, джаз, хип-хоп и многие другие.
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
8.6 IMDb