Веселая рок-группа (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
5.42012, Big Bugs Band
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Группа жуков дает музыкальное представление для своих друзей животных в лесу. Каждый жук играет на разном инструменте. Они импровизируют, танцуют и подпевают, и тем самым знакомят зрителей с различными музыкальными стилями, включая самбу, джаз, хип-хоп и многие другие.
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время14 мин / 00:14
Рейтинг
8.6 IMDb