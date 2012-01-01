Веселая рок-группа (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Веселая рок-группа. Серия 1
5.42012, Big Bugs Band
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

Группа жуков дает музыкальное представление для своих друзей животных в лесу. Каждый жук играет на разном инструменте. Они импровизируют, танцуют и подпевают, и тем самым знакомят зрителей с различными музыкальными стилями, включая самбу, джаз, хип-хоп и многие другие.

Великобритания
Мультсериалы, Для самых маленьких
14 мин / 00:14

8.6 IMDb