WinkДетямВеселая карусель43-й сезон4-я серия
Веселая карусель (мультсериал, 2016) сезон 43 серия 4 смотреть онлайн
2016, Веселая карусель. Выпуск 43. Медведь и бабочка
Мультсериалы0+
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Сюжет
Советский анимационный журнал, подаривший миру Антошку, двух веселых гусей, старичка Эхо и множество других ярких персонажей на все времена. Каждый выпуск альманаха – новая поучительная музыкальная история, выполненная в уникальной мультипликационной технике.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb