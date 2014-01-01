Веселая карусель. Выпуск 38. Ямка с водой
Wink
Детям
Веселая карусель
38-й сезон
1-я серия

Веселая карусель (сериал, 2014) сезон 38 серия 1 смотреть онлайн

2014, Веселая карусель. Выпуск 38. Ямка с водой
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Сюжет

Советский анимационный журнал, подаривший миру Антошку, двух веселых гусей, старичка Эхо и множество других ярких персонажей на все времена. Каждый выпуск альманаха – новая поучительная музыкальная история, выполненная в уникальной мультипликационной технике.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb