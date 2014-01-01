WinkДетямВеселая карусель38-й сезон1-я серия
Веселая карусель (сериал, 2014) сезон 38 серия 1 смотреть онлайн
2014, Веселая карусель. Выпуск 38. Ямка с водой
0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Советский анимационный журнал, подаривший миру Антошку, двух веселых гусей, старичка Эхо и множество других ярких персонажей на все времена. Каждый выпуск альманаха – новая поучительная музыкальная история, выполненная в уникальной мультипликационной технике.
Сериал Веселая карусель 38 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb