Веселая карусель. Выпуск 35. Месяц лимонная долька
Wink
Детям
Веселая карусель
35-й сезон
4-я серия

Веселая карусель (сериал, 2013) сезон 35 серия 4 смотреть онлайн

2013, Веселая карусель. Выпуск 35. Месяц лимонная долька
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Сюжет

Советский анимационный журнал, подаривший миру Антошку, двух веселых гусей, старичка Эхо и множество других ярких персонажей на все времена. Каждый выпуск альманаха – новая поучительная музыкальная история, выполненная в уникальной мультипликационной технике.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb