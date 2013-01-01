WinkДетямВеселая карусель35-й сезон4-я серия
Веселая карусель (сериал, 2013) сезон 35 серия 4 смотреть онлайн
2013, Веселая карусель. Выпуск 35. Месяц лимонная долька
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Сюжет
Советский анимационный журнал, подаривший миру Антошку, двух веселых гусей, старичка Эхо и множество других ярких персонажей на все времена. Каждый выпуск альманаха – новая поучительная музыкальная история, выполненная в уникальной мультипликационной технике.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb