Веселая карусель (сериал, 1970) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

1970, Веселая карусель. Выпуск 2
Советские мультфильмы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Советский анимационный журнал, подаривший миру Антошку, двух веселых гусей, старичка Эхо и множество других ярких персонажей на все времена. Каждый выпуск альманаха – новая поучительная музыкальная история, выполненная в уникальной мультипликационной технике.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb