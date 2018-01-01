Веселая карусель (сериал, 1985) сезон 16 серия 1 смотреть онлайн

Советский анимационный журнал, подаривший миру Антошку, двух веселых гусей, старичка Эхо и множество других ярких персонажей на все времена. Каждый выпуск альманаха – новая поучительная музыкальная история, выполненная в уникальной мультипликационной технике.



