Веселая карусель. Выпуск 16
Детям
Веселая карусель
16-й сезон
1-я серия

Веселая карусель (сериал, 1985) сезон 16 серия 1 смотреть онлайн

1985, Веселая карусель. Выпуск 16
Советские мультфильмы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Советский анимационный журнал, подаривший миру Антошку, двух веселых гусей, старичка Эхо и множество других ярких персонажей на все времена. Каждый выпуск альманаха – новая поучительная музыкальная история, выполненная в уникальной мультипликационной технике.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb