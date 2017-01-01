Веселая астрология. Сезон 2. Серия 4
Wink
Детям
Веселая астрология
2-й сезон
4-я серия

Веселая астрология (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2017, AstroLOLogy
Мультсериалы, Семейные6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Кто не знает своего знака зодиака? Кто ни разу не искал созвездия на ясном ночном небе? Для всех любителей звезд и звездных предсказаний был создан красочный мультфильм «Весeлая астрология», в котором знаки зодиака превращаются в забавных персонажей, каждый со своим характером.

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Рейтинг

9.3 IMDb