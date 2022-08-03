Веселая астрология (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 37 смотреть онлайн

Кто не знает своего знака зодиака? Кто ни разу не искал созвездия на ясном ночном небе? Для всех любителей звезд и звездных предсказаний был создан красочный мультфильм «Весeлая астрология», в котором знаки зодиака превращаются в забавных персонажей, каждый со своим характером.

