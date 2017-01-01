WinkДетямВеселая астрология1-й сезон83-я серия
Веселая астрология (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 83 смотреть онлайн
2017, AstroLOLogy
Мультсериалы, Комедии6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Кто не знает своего знака зодиака? Кто ни разу не искал созвездия на ясном ночном небе? Для всех любителей звезд и звездных предсказаний был создан красочный мультфильм «Весeлая астрология», в котором знаки зодиака превращаются в забавных персонажей, каждый со своим характером.
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Информация
СтранаМалайзия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультсериалы
Рейтинг
9.3 IMDb