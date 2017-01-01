Веселая астрология. Сезон 1. Серия 67
Wink
Детям
Веселая астрология
1-й сезон
67-я серия

Веселая астрология (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 67 смотреть онлайн

2017, AstroLOLogy
Мультсериалы, Комедии6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Кто не знает своего знака зодиака? Кто ни разу не искал созвездия на ясном ночном небе? Для всех любителей звезд и звездных предсказаний был создан красочный мультфильм «Весeлая астрология», в котором знаки зодиака превращаются в забавных персонажей, каждый со своим характером.

Сериал Веселая астрология 1 сезон 67 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

9.3 IMDb