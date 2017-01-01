WinkДетямВеселая астрология1-й сезон22-я серия
Веселая астрология (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн
2017, AstroLOLogy
Мультсериалы, Комедия6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Кто не знает своего знака зодиака? Кто ни разу не искал созвездия на ясном ночном небе? Для всех любителей звезд и звездных предсказаний был создан красочный мультфильм «Весeлая астрология», в котором знаки зодиака превращаются в забавных персонажей, каждый со своим характером.
СтранаМалайзия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультсериалы
КачествоSD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
9.3 IMDb