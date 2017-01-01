Веселая астрология. Сезон 1. Серия 128
Wink
Детям
Веселая астрология
1-й сезон
128-я серия

Веселая астрология (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 128 смотреть онлайн

2017, AstroLOLogy
Мультсериалы, Семейный6+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Кто не знает своего знака зодиака? Кто ни разу не искал созвездия на ясном ночном небе? Для всех любителей звезд и звездных предсказаний был создан красочный мультфильм «Весeлая астрология», в котором знаки зодиака превращаются в забавных персонажей, каждый со своим характером.

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Страна
Малайзия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы
Качество
SD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

9.3 IMDb