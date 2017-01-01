Вершина озера. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Вершина озера
2-й сезон
1-я серия

Вершина озера (сериал, 2017) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2017, Top of the Lake
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Двенадцатилетняя Туи Митчем на пятом месяце беременности заходит в ледяные озeрные воды… а затем исчезает. Дело поручают детективу Робин Гриффин, вернувшейся в родной город. В этом живописном, но глухом городке царит Зло, древнее, как сама Земля.

Сериал Вершина озера 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вершина озера»