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Вершина озера (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, Top of the Lake
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Двенадцатилетняя Туи Митчем на пятом месяце беременности заходит в ледяные озeрные воды… а затем исчезает. Дело поручают детективу Робин Гриффин, вернувшейся в родной город. В этом живописном, но глухом городке царит Зло, древнее, как сама Земля.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вершина озера»