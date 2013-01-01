Вершина озера (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Двенадцатилетняя Туи Митчем на пятом месяце беременности заходит в ледяные озeрные воды… а затем исчезает. Дело поручают детективу Робин Гриффин, вернувшейся в родной город. В этом живописном, но глухом городке царит Зло, древнее, как сама Земля.



