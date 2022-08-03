Вероника не хочет умирать (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Вероника не хочет умирать. Серия 3
Вероника не хочет умирать
1-й сезон
3-я серия

Детектив, Мелодрама18+

О сериале

Главная героиня Вероника, успешная бизнес-леди, узнает об измене своего мужа Егора и собирается разводиться. Чтобы ленивый бездельник Егор не мог претендовать на ее бизнес при разделе имущества, Вероника по совету своего друга и партнера Артема, переводит временно все активы на его другую фирму втайне от мужа.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

