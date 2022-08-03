Действие сериала начинается в 1945 году и продолжается до наших дней, рассказывая историю трех поколений семьи Строевых. На их примере описывается история целой страны. В подмосковном старинном городке дом Строевых известен каждому. Еще с дореволюционных времен здесь жили врачи.

