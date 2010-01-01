Истории великих женщин (сериал, 2010) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

Согласно опросу Британской киноакадемии, Нонна Мордюкова вошла в десятку выдающихся актрис двадцатого столетия. Она сыграла в 62 фильмах. Однако за успех и талант эта женщина заплатила чудовищную цену: потеряла единственного сына и осталась одинокой, так и не обретя спутника жизни.



