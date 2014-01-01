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Верь мне (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2014, Верь мне. Серия 7
Драмы12+

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Сюжет

Супруги Максим и Екатерина переживают большую беду: их сыну требуется донорская почка, иначе мальчик умрет. Кате и Максу предстоит пережить многое: ссоры, упреки, расставания, прежде, чем они поймут, что только вместе возможно спасти сына…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Верь мне»

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