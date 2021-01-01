Венеция. Территории, ушедшие под воду. Подъем уровня мирового океана
Wink
Сериалы
Новая реальность
1-й сезон
Венеция. Территории, ушедшие под воду. Подъем уровня мирового океана

Новая реальность (сериал, 2021) сезон 1 серия 120 смотреть онлайн

7.22021, Венеция. Территории, ушедшие под воду. Подъем уровня мирового океана
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Основная тематика: концептуальная, познавательная информация, заставляющая думать, размышлять о мироустройстве, воспринимать новые концепции, идеи, в том числе не одобренные официальной наукой. Главный принцип - здравый смысл и перепроверяемость, опора на факты, материальные свидетельства. Основные темы канала: сознание и развитие личности, практическая эзотерика, технологии прошлого и настоящего, артефакты, загадки, альтернативная история, общество, ведическая культура

Сериал Венеция 1 сезон 120 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг