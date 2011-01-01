6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Предлагается изучить тему «Великое переселение народов». В начале урока раскрывается суть Великого переселения народов, его характерные особенности. Вскрыты причины кризиса в Римской империи. Рассмотрены важные этапы в Великом переселении народов: схватка между гуннами и готами, взятие готами Рима, племя вандалов и его война с Римом, племя гуннов и их нападение на Римскую империю, Союз между римлянами и готами против �гуннов. В конце урока предлагается рассмотреть итоги Великого переселения народов.











Великое переселение народов



Грандиозный процесс передвижения народов из Азии в Европу, а точнее, в центральные части Римской империи (Италию, Испанию, Галлию), вызванный множеством факторов ; в том числе глобальным похолоданием в Европе и ослаблением Римской империи. Происходил в IV-VII вв. н. э.



Предыстория



В ходе хунно-китайских войн к концу II века народ хунну (гунны) оказался вытеснен с Великой Китайской равнины. Его след заново обнаруживается уже в конце IV века, когда гунны вторгаются в Восточную Европу. Под напором гуннов и вместе с гуннами народ за народом двинулся в пределы Римской империи. К тому времени Римская империя находилась в упадке: некогда плодородные земли начали запустевать, культура становилась все более примитивной, шла постоянная чехарда императоров, центральная власть ослабела.



События



354 г. ; начало вторжения гуннов в Восточную Европу.



378 г. ; битва при Адрианополе. Полный разгром римской армии готами ; представителями германского племени.



395 г. ; разделение Римской империи на Западную и Восточную. Западная Римская империя более уязвима для нападений германцев и гуннов.



410 г. ; взятие и разграбление Рима готами Алариха.



441;453 гг. ; походы Аттилы, вождя гуннов, нанесшие большой ущерб обеим частям Римской империи.



Середина V в. ; вестготы захватывают Испанию.



476 г. ; германский военачальник Одоакр свергает последнего императора Западной Римской империи Ромула Августула.



486 г. ; предводитель германского племени франков Хлодвиг захватывает крупнейшую римскую провинцию Галлию (современная Франция).



493 г. ; Теодорих основывает в Италии королевство остготов.



Заключение



Великое переселение народов завершило эпоху античности, ускорив агонию угасавшей античной цивилизации, положив начало средневековой цивилизации. В результате смешения варваров с населением Римской империи н�ачалось формирование народов, населяющих Европу до сих пор. Смешение римской культуры и культуры варваров, как называли римляне тех, кто участвовал в Великом переселении, во многом определило контуры западной культуры от Средневековья и до современности.



Параллели



Движение монголов из монгольской степи и создание ими огромной империи.



Миграции тюрков, происходившие на территории Ближнего Востока на протяжении всего Средневековья, в итоге приведшие к падению Восточной Римской империи (Византии).



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