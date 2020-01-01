6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Великое княжество Литовское
На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с историей еще одного государства, возникшего в результате распада Древней Руси. В XIII-XIV веках сформировалось и достигло расцвета Великое княжество Литовское, на территории которого жили как литовцы, так и русские. Политические и культурные традиции Руси оказали сильное влияние на развитие княжества.

