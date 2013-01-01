Великобритания во второй половинеXX– началеXXIвека
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Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века
Великобритания во второй половине XX – начале XXI века

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

6.02013, Великобритания во второй половинеXX– началеXXIвека
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

По завершении Второй мировой войны Великобритания потеряла ту значимую роль в мире, какую играла до этого. Лидерство капиталистической страны было передано США. Внутренней и внешней политике Великобритании второй половины ХХ века посвящён данный урок.

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