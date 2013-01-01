8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

XVIII век прошел для Великобритании и многих других европейских стран под знаком промышленного переворота. От мануфактур был произведен переход к фабрикам и заводам. Однако после 1815 года, после успешных наполеоновский войн и промышленного переворота, начинается период упадка и кризиса в британской экономике. Этот кризис связан с именами королей Георга III и Георга IV, один из которых был слабоумным, а другой ; праздным человеком, любителем баллов и вкусной еды, которого мало волновали политические и экономические вопросы.



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