Великобритания в первой трети XIX века
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8 класс. Всеобщая история
Страны Европы в XIX – начале XX века
Великобритания в первой трети XIX века

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

5.02013, Великобритания в первой трети XIX века
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

XVIII век прошел для Великобритании и многих других европейских стран под знаком промышленного переворота. От мануфактур был произведен переход к фабрикам и заводам. Однако после 1815 года, после успешных наполеоновский войн и промышленного переворота, начинается период упадка и кризиса в британской экономике. Этот кризис связан с именами королей Георга III и Георга IV, один из которых был слабоумным, а другой ; праздным человеком, любителем баллов и вкусной еды, которого мало волновали политические и экономические вопросы.

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