9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

После окончания Первой мировой войны страны-победительницы ; Великобритания, Франция, США и ряд других ; оказались ведущими державами в мире, от которых зависела стабильность и дальнейшее развитие человеческого общества. Этот урок посвящен рассмотрению одной из таких стран ; Великобритании.





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