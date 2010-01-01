Обезьяны, кашалоты, крокодилы, бегемоты
Wink
Детям
Великий пекарь
2-й сезон
Обезьяны, кашалоты, крокодилы, бегемоты

Великий пекарь (сериал, 2010) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2010, The Next Great Baker
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Великие пекари создают торты, достойные увековечения в модных журналах. Участникам предстоит создать торты, чтобы получить звание Великого Кондитера!

Сериал Обезьяны, кашалоты, крокодилы, бегемоты 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb