WinkДетямВеликий пекарь2-й сезонОбезьяны, кашалоты, крокодилы, бегемоты
Великий пекарь (сериал, 2010) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
2010, The Next Great Baker
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Великие пекари создают торты, достойные увековечения в модных журналах. Участникам предстоит создать торты, чтобы получить звание Великого Кондитера!
Сериал Обезьяны, кашалоты, крокодилы, бегемоты 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb