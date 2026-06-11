2025, Великий и могучий. Сезон 1. Серия 2
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Великий и могучий (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Игорь — криминальный решала из провинции, который хочет жениться. Однажды попав в ДТП, он знакомится с Лизой и влюбляется в нее без памяти. Однако ее грозная мама-мэр ставит условие: Игорь должен измениться, перестать сквернословить и научиться говорить на «великом и могучем русском языке».
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Кокорин
- Актёр
Семён
Молоканов
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- АМАктриса
Алёна
Митрошина
- ЕИАктриса
Екатерина
Ильина
- ПСАктёр
Павел
Стонт
- ИБАктёр
Иван
Батарев
- МВАктёр
Марк
Вдовин
- ЮВАктриса
Юлия
Волкова
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- БГАктёр
Бесо
Гатаев
- ДААктёр
Джалил
Асретов
- АЗСценарист
Алексей
Зюзин
- НТПродюсер
Никита
Теплов
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- МКПродюсер
Марина
Катая
- МДПродюсер
Мария
Дубова
- АМПродюсер
Алена
Масленникова
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян