Игорь — криминальный решала из провинции, который хочет жениться. Однажды попав в ДТП, он знакомится с Лизой и влюбляется в нее без памяти. Однако ее грозная мама-мэр ставит условие: Игорь должен измениться, перестать сквернословить и научиться говорить на «великом и могучем русском языке».

