Великие миграции (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2010, Great Migrations
Документальный18+

О сериале

Телесобытие, дающее возможность зрителям стать свидетелями удивительного и зрелищного явления природы — массового перемещения животных по нашей планете. Разные представители животного мира периодически отправляются в рискованное и изнурительное путешествие только для того, чтобы выжить.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb