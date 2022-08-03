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Великая звезда
1-й сезон
22-я серия

Великая звезда (сериал, 2007) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

2007, Великая звезда. Сезон 1. Серия 22
18+

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О сериале

В конце 21го века люди стали использовать Луну, как свалку, чтобы сохранить чистоту на Земле. После взрыва ядерных отходов, с Луны поднялось огромное облако пыли, закрывшее нашу планету от Солнца. Земля превратилась в ледяной шар. Выжившие люди спустились в подземелья. Прошло много лет, пыль рассеялась и климат нормализовался. Но те, кто знают об этом, старательно скрывают новость от остальных...

Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

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