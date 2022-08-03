В конце 21го века люди стали использовать Луну, как свалку, чтобы сохранить чистоту на Земле. После взрыва ядерных отходов, с Луны поднялось огромное облако пыли, закрывшее нашу планету от Солнца. Земля превратилась в ледяной шар. Выжившие люди спустились в подземелья. Прошло много лет, пыль рассеялась и климат нормализовался. Но те, кто знают об этом, старательно скрывают новость от остальных...

