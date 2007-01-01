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Великая звезда (сериал, 2007) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн
2007, Великая звезда. Сезон 1. Серия 18
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Сюжет
В конце 21го века люди стали использовать Луну, как свалку, чтобы сохранить чистоту на Земле. После взрыва ядерных отходов, с Луны поднялось огромное облако пыли, закрывшее нашу планету от Солнца. Земля превратилась в ледяной шар. Выжившие люди спустились в подземелья. Прошло много лет, пыль ра�ссеялась и климат нормализовался. Но те, кто знают об этом, старательно скрывают новость от остальных...
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